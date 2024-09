Escursionista perso nel canalone. Ore di ricerche per portarlo in salvo

Sbaglia sentiero, si perde e scivolando sul terreno bagnato. Disavventura a lieto fine per un 35enne romano, che se l’è cavata con qualche contusione. Ma i tecnici del Soccorso alpino e speleologico di Macerata sono stati impegnati oltre tre ore, dalle 20 alle 23.30 circa, nel complesso intervento di recupero, con i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118. Le squadre sono intervenute nei boschi tra Piobbico e Sassotetto, martedì sera. Il giovane, partito da solo da Fiastra per un trekking di più giorni, stava percorrendo una delle tappe quando è scivolato; non riuscendo a risalire, ha allertato i soccorsi. Non essendo esperto, aveva sbagliato sentiero e indossava scarpe non adatte. Il personale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, dopo aver perlustrato la zona, ha individuato il 35enne in un luogo molto impervio. Valutate le condizioni di salute di quest’ultimo, per fortuna buone, un tecnico ha proceduto a legarlo a sé "in conserva", per affrontare in sicurezza la lunga e difficile risalita del pendio. Una volta sul sentiero, è iniziata l’altrettanto lunga discesa a Piobbico, dove ad attendere il romano c’era un’ambulanza. Gli operatori del 118 l’hanno accompagnato all’ospedale di Camerino. Il 35enne era infreddolito e ha riportato qualche piccola contusione, ma poteva andare peggio.

l. g.