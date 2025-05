Escursionista salvato a Fiastra

Paura ieri intorno alle 20 per un giovane escursionista che si è perso durante una camminata alle Lame Rosse di Fiastra. A dare l’allarme ai soccorsi è stato lo stesso trentenne, accortosi che non riusciva a ritrovare il percorso che lo portava all’uscita. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Camerino con due squadre oltre ai carabinieri e al personale del 118. Le ricerche si sono svolte con il supporto dell’elicottero dei vigili del fuoco che hanno recuperato e portato in salvo il 30enne che non ha riportato conseguenze.