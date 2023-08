Escursionista soccorsa con l'eliambulanza a Castel Sant'Angelo

Con una gamba fratturata, un’escursionista non riusciva più a camminare. Per questo è stato necessario soccorrerla con l’elicottero. L’allarme è arrivato poco prima delle 13 di ieri dalla zona sopra Castel Sant’Angelo, dove la donna stava facendo una passeggiata. A causa dell’infortunio non poteva muoversi, ma raggiungere quel punto piuttosto impervio non era semplice per i mezzi di soccorso. Per lei dunque è stata chiamata l’eliambulanza. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale del 118, per far arrivare la donna all’elicottero, con il quale poi lei è stata portata all’ospedale di Camerino per le cure del caso. Per fortuna alla fine nulla di grave per l’escursionista.