Macerata, 31 dicembre 2019 - Nel pomeriggio di oggi, martedì 31 dicembre, un equipaggio dell'83 Centro Csar (Combat search and rescue) dell'Aeronautica militare è decollato dall'aeroporto

di Cervia, sede del 15 Stormo, a bordo di un elicottero HH-139A per prestare soccorso a due escursionisti in difficoltà in una zona impervia, in località Pintura di Bolognola, in provincia di Macerata. A bordo anche personale specializzato del Corpo nazionale speleologico e del Soccorso alpino di Macerata. Individuato l'obiettivo, l'equipaggio ha effettuato il recupero delle due persone e del loro cane tramite il verricello ed un'apposita cesta.

A intervento concluso, l'elicottero ha fatto rientro a Cervia ed ha ripreso la normale 'prontezza d'allarme'. L'83 Gruppo, insieme agli altri Centri Sar negli aeroporti di Pratica di Mare (Roma), Gioia del Colle, Trapani e Decimomannu (Cagliari), garantisce 24 ore su 24, per 365 giorni all'anno, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo di velivoli militari in difficoltà. L'unità di volo, inoltre,

concorre ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d'urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi.

Il 15 Stormo, dalla sua costituzione ad oggi, ha salvato oltre 7.200 persone in pericolo di vita.