Escursionisti sorpresi dal maltempo

"Controllate le previsioni. Controllate le allerte meteo. Non prendete la montagna alla leggera!". È l’appello dei gestori del Rifugio del Fargno, a Ussita, lanciato negli ultimi giorni, per far capire che se anche, ad esempio, a Macerata ci sono 20 gradi con il sole, il rifugio segna 2 gradi con raffiche fino a 200 chilometri orari. "Anche noi, che un po’ di esperienza l’abbiamo, stavamo evitando di andare su, come comunicato sui social e sul sito – hanno scritto l’altro giorno sui social –. E invece abbiamo dovuto soccorrere due escursionisti "ingrati" che si sono introdotti nel rifugio (chiuso), passati peraltro dalla strada di Pintura chiusa per allerta della Protezione civile, anche a pedoni e ciclisti. Oltre il danno la beffa, ma di questo ne parliamo prima con i carabinieri. Quando pianificate un’escursione, informatevi sulle aperture delle strade, delle strutture che potete trovare lungo i percorsi, dei punti d’acqua ecc...Se non siete in grado di farlo da soli, contattate una guida. La strada di Pintura è da considerarsi chiusa anche a piedi e in bici fino a prossima comunicazione del Comune di Bolognola". E anche la sindaca di quest’ultimo Comune Cristina Gentili ha ribadito che la strada non è più percorribile da una settimana (divieto di percorrenza in caso di allerta meteo).