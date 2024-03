Esenzione della Tosap per le ditte dei cantieri pubblici, Luconi:: "Andavano aiutati i commercianti"

Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale si è discussa la modifica al Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Rispetto al documento approvato nel 2021, l’Amministrazione comunale ha voluto modificare due aspetti: uno relativo all’esenzione della Tosap per le ditte che hanno gli appalti sui cantieri pubblici e un altro riguardante le polizze fideiussorie dei cantieri stessi. Per quanto riguarda la prima, si è aperta una discussione a seguito di un emendamento presentato dal consigliere comunale Silvia Luconi, che ha proposto di "non esentare" le ditte in questione dal pagamento della tassa, ma di riversare quanto ricavato dalla stessa "in parte sui lavori pubblici o sul cantiere e in parte come contributo ai commercianti". L’emendamento, però, è stato respinto, poiché votato solo dalla minoranza di centrodestra. Il regolamento, con le uniche modifiche apportate dalla maggioranza, è stato invece approvato con i voti della maggioranza (ad eccezione del consigliere Trombetta, astenutosi), di Civico22 e Pd. La promotrice dell’emendamento, Silvia Luconi, ci tiene a precisare che "non è vero che non era ammissibile, è stata una scelta: scelta che non sono io a commentare, ma semmai i fatti conseguenti". Inoltre il suo pensiero va alla categoria del commercio che in questo momento della ricostruzione subisce i disagi di un centro storico quasi ’blindato’. "Ho condiviso l’intervento del consigliere Trombetta che era comunque dell’idea di reinvestire il tributo in città e ne ho apprezzato il coraggio vedendolo astenersi sul regolamento della sua maggioranza. Pur apprezzandone la moderazione, non ho condiviso invece le motivazioni addotte dalla maggioranza che ha preferito tirare in ballo gli organismi sovracomunali per risolvere la questione. Intanto il Comune faccia il Comune. Non condivido nemmeno i passaggi dove il sindaco ha sostenuto che è stato sempre così chiedendosi retoricamente "perché non è stato fatto prima". L’esigenza è qui e ora. La mia è comunque un’apertura per il bene della città, resto a disposizione qualora la giunta lo ritenga utile".

m. g.