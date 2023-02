Esercitazione della Protezione civile, meeting con oltre 300 volontari

Si svolgerà a Sarnano, sabato e domenica, il XII Meeting invernale con esercitazione del volontariato di Protezione civile di tutta la regione. Una due giorni organizzata dalla Protezione civile Marche insieme al Comune, all’Anpas Marche, al corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e al club maceratese dell’Associazione Radiantistica. E’ prevista la partecipazione di oltre 300 volontari: si tratta del numero più alto di partecipanti ad una manifestazione simile. Questo il programma di sabato: un corso di nozioni di guida in fuoristrada per mezzi di Protezione civile, una fiaccolata o ciaspolata nell’area sky Sassotetto o Euro sky e un giro in fuoristrada. Domenica si terrà il XII campionato regionale di sci per gli addetti al Sistema di Protezione civile – Gara di slalom e snowboard maschile e femminile con la collaborazione di Sarnano Neve, il corso di primo soccorso e di psicologia dell’emergenza per volontari, le premiazioni delle gare e, dopo il pranzo, attività per il Piano comunale di Protezione civile. "Siamo contenti di poter ospitare per il secondo anno questo evento che vede la partecipazione di un numero sempre crescente di volontari – spiega il sindaco Luca Piergentili –. Soggiorneranno e avranno la possibilità di vivere per due giorni in pieno la nostra realtà. Un meeting di formazione, fondamentale anche per aumentare l’efficienza dei soccorsi sulle nostre montagne, sempre più frequentate".