Esercitazione in galleria a Caccamo

Quattro giornate addestrative, da lunedì a giovedì, nella galleria di Caccamo, a Serrapetrona, in un tratto stradale della SS77 (direttrice Foligno-Civitanova) per i vigili del fuoco di Macerata. Una simulazione di intervento in cui sono stati messi in campo scenari a rischio Nbcr (nucleare - biologico - chimico - radiologico) e di incidentistica stradale con pericoli connessi alle auto elettriche. Durante l’esercitazione sono state effettuate anche procedure di soccorso congiunto con gli operatori sanitari del 118, che hanno partecipato all’iniziativa. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, il tratto stradale oggetto dell’esercitazione è stato temporaneamente chiuso al traffico. A fine settembre invece, sempre in provincia, era stata effettuata una maxi esercitazione per testare le capacità di risposta dei vigili del fuoco nel caso di un’emergenza sismica.