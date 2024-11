Esercitazione per i soccorritori

Fiamme da un’imbarcazione al cantiere navale, ma è un’esercitazione. Nella mattinata di ieri si è svolta al porto di Civitanova la periodica esercitazione antincendio, coordinata dalla Guardia costiera, con la collaborazione dei vigili del fuoco e della Croce Verde. L’addestramento, finalizzato a simulare lo spegnimento di un incendio in un’imbarcazione nel cantiere navale e a garantire l’evacuazione di un ferito, ha avuto come obiettivo quello di testare la prontezza operativa di tutte le componenti coinvolte. L’esercitazione ha inoltre consentito di perfezionare le capacità organizzative della sala operativa dell’Ufficio circondariale marittimo di Civitanova, rafforzando il coordinamento tra gli enti preposti al soccorso. L’esercitazione ha confermato l’efficienza del personale della Guardia costiera, dei vigili del fuoco e della Croce Verde, impegnati quotidianamente a fronteggiare emergenze reali. Per segnalare le emergenze in mare è possibile utilizzare il numero blu 1530 o il numero unico 112.