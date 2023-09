Esercitazione regionale. Basta con il sisma, ma è sempre meglio essere pronti e formati

Scatta l’esercitazione, in provincia, per testare le capacità di risposta dei vigili del fuoco nel caso di un’emergenza sismica per la quale è necessaria la mobilitazione della colonna mobile regionale e quindi del dispositivo di soccorso nazionale. Dopo l’allestimento del campo base, al distaccamento di Tolentino, che è avvenuto lunedì, da ieri a venerdì è tempo di esercitazioni di "ricognizione preliminare esperta" e di "ricerca e soccorso in ambiente urbano" a Caldarola e Camerino. Una quattro giorni che vede impegnata una cinquantina di vigili del fuoco al dì. Ogni giorno un turno diverso; il tutto fa capo alla direzione regionale col comando operativo avanzato, e il coordinamento del comando provinciale di Macerata. Sono coinvolti personale e mezzi dei cinque comandi delle province marchigiane. Nel piazzale di via Madre Teresa di Calcutta 47, a Tolentino lungo l’arteria principale, è dislocato un centro di raccolta e smistamento dei mezzi di soccorso provenienti dagli altri comandi della regione. Vicino al distaccamento, il campo base (con l’installazione della cucina da campo e le tende gonfiabili per ospitare il personale). Ieri è andato in scena il soccorso con le squadre Usar Light (Urban Search and Rescue) in località Croce di Caldarola: sono state eseguite verifiche speditive, manovre esercitative di ricerca e recupero delle vittime, da estrarre dalle macerie, con il supporto delle unità cinofile dei vigili del fuoco, grazie al fiuto di Fiona e Zara. "Abbiamo creato un cantiere di lavoro – ha spiegato l’ispettore antincendi di Macerata Paolo Prato – secondo un triage codificato da un sistema internazionale. La scelta della frazione caldarolese di Croce, duramente colpita dal sisma, ha il fine di rendere l’esercitazione più reale possibile. Stiamo utilizzando attrezzature specifiche, telecamere da interno, geofoni, droni. I funzionari tecnici invece si occupano delle verifiche strutturali sugli edifici; si tratta di una ricognizione volta a valutare i danni e mappare il territorio". I droni vengono usati per sorvolare le aree colpite e dare così un quadro chiaro della situazione. Il tutto viene predisposto dalla Sala Crisi del comando provinciale. "La nostra – ha ribadito il comandante dei vigili del fuoco di Macerata, l’ingegner Mauro Caprarelli - è una zona sismica: dobbiamo mantenerci allenati, e professionalmente preparati per dare una risposta in tempi brevi, efficaci ed efficienti. La carenza di personale, come in tutti gli ambiti, resta, ma in caso di interventi importanti scatta la compartecipazione di comandi limitrofi e regioni vicine, gestita dal nostro centro operativo nazionale. Come accaduto negli anni passati, la risposta c’è ed è veloce. Chiaramente se fossimo in più, anche per il soccorso ordinario, sarebbe meglio".