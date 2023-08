Esercito di nuovi assunti In ruolo duecento docenti "Ma non basta: servono cinquecento supplenti"

di Franco Veroli

Sono 200 in provincia di Macerata, i neo assunti in ruolo, a partire dall’anno scolastico 2023–2024. Nel dettaglio, hanno avuto un contratto a tempo indeterminato 11 docenti nella Scuola dell’infanzia, 19 nella Primaria (ex elementari), 31 nella secondaria di primo grado (ex Medie) e 90 nelle scuole secondarie di secondo grado, cioè le Superiori, per un totale di 151. Nello stesso tempo sono assunti 49 insegnanti di sostegno, destinati a seguire alunnie che hanno una disabilità: 10 all’Infanzia, 19 alla Primaria, 8 alla Secondari di primo grado e 12 alle Superiori, per un totale di 49.

Insomma, un discreto contingente, formato soprattutto da vincitori di concorso e, in minor misura, da candidati presenti nelle Gae (Graduatorie ad esaurimento). Del tutto insufficiente, però, secondo Ugo Barbi, segretario provinciale dello Snals. "Anche quest’anno - afferma - si ripete il copione degli anni precedenti, poiché è vero che si fanno assunzioni in ruolo, ma i vuoti negli organici sono di gran lunga superiori. E questo significa che dal 29 agosto, data fissata per assegnare gli incarichi a tempo determinato, dovranno essere nominati, nelle scuole di diverso ordine e grado, almeno 500 supplenti". Un modo di procedere che non fa altro che alimentare il precariato che, secondo Barbi, tutti dicono di voler superare. "Ma solo a parole", incalza il segretario dello Snals. "Sono anni che chiediamo che l’organico di diritto venga adeguato all’organico di fatto, vale a dire che i posti "riconosciuti e concessi" vengano portati a coprire i vuoti realmente esistenti. Solo in questo modo si riduce davvero il precariato. Ma, si dice, per questo mancano le risorse. E, dunque, si va avanti come sempre".

C’è anche un altro aspetto, mai nominato, ma che di fatto, pesa sempre di più sulle scelte del Governo, vale a dire quello della denatalità: se gli allievi tendono a diminuire, meglio contratti a tempo determinato piuttosto che assunzioni in ruolo. In questo contesto, secondo Barbi, la situazione degli insegnanti di sostegno precari è diventata sempre di più inaccettabile. "Quelli assunti in ruolo in provincia sono in tutto 49, un numero largamente al di sotto dei vuoti da riempire. Ma c’è un altro aspetto rispetto al quale da tempo ci battiamo, e personalmente mi batto. Visto che si tratta di una figura difficile da trovare, molti insegnanti di sostegno precari non hanno il diploma di specializzazione. Però molti fanno questo lavoro da quattro, cinque o anche sei anni, avendo maturando un’esperienza professionale forte, oltre che con i bambini che seguono, anche con la scuola e le famiglie. Ebbene, c’è una norma di legge che prevede che, per chi ha svolto questa funzione per almeno tre anni, l’accesso al corso di specializzazione possa avvenire anche senza i test della cosiddetta preselezione. Questo, però, ancora non accade. Una situazione che deve essere sanata".