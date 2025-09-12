Esercizi di fisioterapia su misura: "Prendiamoci cura della salute"

Continua il progetto "Prenditi cura della tua salute" dell’associazione Cittadini dal Mondo con la fisioterapista/psicomotricista Tina Staffolani, a Tolentino. Dopo il successo della prima fase, che ha visto un gran numero di presenze, si entra nel vivo con lo sportello informativo Afa – Attività fisica adattata, in via Tambroni 4 (Palazzo Europa). Dopo 41 anni di servizio nel distretto, Staffolani ha maturato una grande esperienza nel campo. Si occuperà di diagnosi funzionale in persone stabilizzate con patologie croniche, e di un piano terapeutico di esercizi da eseguire a casa. Lo sportello sarà operativo dal 22 settembre e aperto ogni lunedì dalle 14 alle 17.30. Info e prenotazioni al 353.4884920 o 339.2277906, anche via WhatsApp. Il servizio è gratuito.

Il progetto è stato presentato dalla presidentessa dell’associazione Cittadini dal Mondo Eva Madrak e da Staffolani con il presidente del centro sociale Santa Teresa Luca Cesini, alla presenza del sindaco Mauro Sclavi e dell’assessore alle politiche sociali Benedetta Lancioni e del consigliere delegato Luigino Luconi.

Oltre allo sportello Afa c’è infatti un’altra novità, ovvero la terza parte del progetto: da giovedì 9 ottobre, alle 16.30, nel centro sociale Santa Teresa, sempre con Cittadini dal Mondo e con Staffolani, saranno organizzati gruppi di attività fisica adattata over 65 per i soci, con esercizi mirati e gratuiti. Il 2 ottobre, alle 16.30, ci sarà un incontro informativo. "La fisioterapista e nostra socia Staffolani – ha spiegato Eva Madrak – si è messa a disposizione con professionalità e umanità. L’obiettivo è favorire il benessere fisico ma anche momenti di socializzazione. Previsto anche il servizio di mediazione linguistica: per gli stranieri spesso è difficile accedere a tali servizi". "Vogliamo crescere, in base alla risposta della città – ha detto Staffolani –. Spero si possa creare una rete di comunità. Lavoreremo anche su incontri tra nonni e bambini".

Lucia Gentili