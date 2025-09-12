Il bluff Città 30
Sergio Gioli
Il bluff Città 30
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Piramide di lettiniTicket pronto soccorsoEventi weekendCorinaldo, banda sprayGratta e vinciCamping abusi
Acquista il giornale
CronacaEsercizi di fisioterapia su misura: "Prendiamoci cura della salute"
12 set 2025
LUCIA GENTILI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Esercizi di fisioterapia su misura: "Prendiamoci cura della salute"

Esercizi di fisioterapia su misura: "Prendiamoci cura della salute"

Tolentino, al via lo sportello gratuito curato da Tina. Staffolani con l’associazione. Cittadini dal Mondo.

Da sinistra il sindaco di Tolentino Sclavi, Luigino Luconi, Tina Staffolani, Eva Madrak e Benedetta Lancioni

Da sinistra il sindaco di Tolentino Sclavi, Luigino Luconi, Tina Staffolani, Eva Madrak e Benedetta Lancioni

Per approfondire:

Continua il progetto "Prenditi cura della tua salute" dell’associazione Cittadini dal Mondo con la fisioterapista/psicomotricista Tina Staffolani, a Tolentino. Dopo il successo della prima fase, che ha visto un gran numero di presenze, si entra nel vivo con lo sportello informativo Afa – Attività fisica adattata, in via Tambroni 4 (Palazzo Europa). Dopo 41 anni di servizio nel distretto, Staffolani ha maturato una grande esperienza nel campo. Si occuperà di diagnosi funzionale in persone stabilizzate con patologie croniche, e di un piano terapeutico di esercizi da eseguire a casa. Lo sportello sarà operativo dal 22 settembre e aperto ogni lunedì dalle 14 alle 17.30. Info e prenotazioni al 353.4884920 o 339.2277906, anche via WhatsApp. Il servizio è gratuito.

Il progetto è stato presentato dalla presidentessa dell’associazione Cittadini dal Mondo Eva Madrak e da Staffolani con il presidente del centro sociale Santa Teresa Luca Cesini, alla presenza del sindaco Mauro Sclavi e dell’assessore alle politiche sociali Benedetta Lancioni e del consigliere delegato Luigino Luconi.

Oltre allo sportello Afa c’è infatti un’altra novità, ovvero la terza parte del progetto: da giovedì 9 ottobre, alle 16.30, nel centro sociale Santa Teresa, sempre con Cittadini dal Mondo e con Staffolani, saranno organizzati gruppi di attività fisica adattata over 65 per i soci, con esercizi mirati e gratuiti. Il 2 ottobre, alle 16.30, ci sarà un incontro informativo. "La fisioterapista e nostra socia Staffolani – ha spiegato Eva Madrak – si è messa a disposizione con professionalità e umanità. L’obiettivo è favorire il benessere fisico ma anche momenti di socializzazione. Previsto anche il servizio di mediazione linguistica: per gli stranieri spesso è difficile accedere a tali servizi". "Vogliamo crescere, in base alla risposta della città – ha detto Staffolani –. Spero si possa creare una rete di comunità. Lavoreremo anche su incontri tra nonni e bambini".

Lucia Gentili

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

salute