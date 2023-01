Esiste ancora la provincia di una volta?

Alessandro

Feliziani

È iniziato al Senato l’esame di quattro disegni di legge volti a reintrodurre l’elezione diretta dei presidenti delle Province e dei consigli provinciali, secondo le norme in vigore fino al 2014. L’iniziativa è un palese riconoscimento dell’errore commesso a suo tempo e, a giudicare dalle forze politiche cui appartengono i firmatari delle proposte (FdI, FI, Lega e Pd), c’è da aspettarsi uno sbocco positivo dell’iter legislativo. Viene da porsi però una domanda: esiste ancora la provincia? Certamente sì quella con la "P" maiuscola, ovvero l’ente amministrativo, nonostante lo svilimento subito in questi anni. Dubbi sorgono, invece, in relazione al concetto più ampio di provincia, che dall’unità d’Italia in poi ha identificato quel territorio su cui le comunità autodeterminano il loro sviluppo economico e sociale, avendo come polo di riferimento il capoluogo provinciale. Sta di fatto che da oltre un secolo e mezzo la "geografia amministrativa" è rimasta immutata, mentre la geografia economica e dei servizi ha rotto lo schema statico disegnato alla fine dell’Ottocento. La provincia di Macerata (quella con la "p" minuscola) è un esempio di questo fenomeno. Il capoluogo ha perso l’attrattività di un tempo, non ha saputo frenare lo spopolamento dell’entroterra e a sua volta è scivolato verso la costa. Le popolazioni di Cingoli e Apiro fanno da anni riferimento a Jesi, quelle del matelicese si rivolgono a Fabriano, Serravalle scende a Foligno, comuni come Penna San Giovanni, Monte San Martino ed altri a sud di Corridonia dialogano con il fermano, Recanati e Montefano guardano verso Ancona.

I tentativi, non riusciti, di abolire le Province hanno dimostrato che sono necessarie. Semmai l’errore fu l’istituzione delle Regioni. Ora c’è da augurarsi che la discussione in parlamento non si limiti al sistema elettorale, ma si allarghi ad un disegno complessivo di rivalutazione delle funzioni che gli enti debbono svolgere, con un occhio anche alla "geografia".