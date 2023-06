"Esiste un piano di prevenzione contro il dissesto idrogeologico?"

I disagi dovuti al maltempo e la ricostruzione post-sisma dell’ospedale, l’aumento del tributo Tari e il mantenimento dei servizi ospedalieri saranno al centro delle interrogazioni e mozioni dei consiglieri di minoranza Massimo D’Este e Luca Cesini (gruppo Tolentino Città Aperta) nella seduta di oggi pomeriggio. "Negli ultimi anni – spiegano nella prima interrogazione – il Comune ha affrontato ripetuti episodi di allagamenti conseguenti a ingenti piogge; ad esempio, oltre a quelli delle settimane scorse, nell’agosto 2016 e nel maggio 2019. Diverse vie e contrade, tra cui Paterno, Ributino, Pianibianchi, Vaglie, viale Trento e Trieste continuano ad essere soggette ad allagamenti. Emblematico il caso di via Umberto Lucentini e contrada Vaglie dove, a causa di malfunzionamenti delle caditoie stradali che risultavano incapaci di raccogliere l’acqua piovana, si è generato un significativo accumulo di acqua e fango nei garage delle abitazioni". D’Este e Cesini chiedono quindi all’amministrazione se si è "attivata con gli enti competenti al fine di elaborare un Piano di prevenzione congiunto contro il rischio di dissesto idrogeologico". E quali siano state nell’ultimo quinquennio le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria; e se siano previsti "aiuti e risarcimenti per i cittadini che hanno subito danni materiali e disagi". I due consiglieri chiedono poi all’amministrazione tempi e modalità certi di abbattimento e ricostruzione dell’ospedale: "Quali atti intendono compiere affinché fin da ora siano ripristinate il servizio di guardia medica, l’ambulatorio di cardiologia e il consultorio? E quali iniziative per scongiurare che Tolentino perda l’Msa (mezzo di soccorso avanzato, ndr)?". Infine, nella mozione, impegnano il sindaco Sclavi e la giunta "a votare contro l’aumento tariffario della Tari all’assemblea dei sindaci Ata 3 Macerata per evitare ingiustificati aumenti dell’imposizione locale a scapito della collettività".

l. g.