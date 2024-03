Esordio nel circuito delle Giornate Fai di primavera

Per la prima volta Matelica parteciperà alle Giornate Fai di primavera, in programma sabato 23, dalle ore 15 alle 18, e domenica 24 marzo, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Ad organizzare il tour del Fai, gli assessori Giovanni Ciccardini e Maria Boccaccini, con l’aiuto di volontari. Il percorso, che si snoderà per le più caratteristiche vie del centro, avrà inizio in piazza Mattei e condurrà alla scoperta di tre salteri dell’inizio del XVI secolo e pergamene dei secoli XII e XIII nella biblioteca comunale, quindi le cappelle di San Biagio e della Madonna di Loreto, oltre agli sconosciuti tesori della Sacrestia Vecchia della cattedrale di Santa Maria. Sarà inoltre reso visitabile al pubblico il nuovo spazio espositivo in via Cuoio, dove sono custoditi gli ingranaggi di due storici orologi della torre civica, recentemente restaurati. I visitatori visiteranno inoltre il teatro comunale, progettato da Giuseppe Piermarini e inaugurato nel 1812, le sottostanti terme romane e potranno degustare il verdicchio nel locale del foyer. Tappa finale al santuario della Beata Mattia, con l’attiguo monastero di clausura delle Clarisse. Sarà infine possibile visitare la cantina Provima.

Matteo Parrini