Esperienza formativa a Brindisi per i ragazzi di Agraria e Bramante

Due gruppi di studenti delle classi 3A dell’istituto agrario Garibaldi e della 2E dell’istituto Bramante di Macerata sono stati selezionati per partecipare a un’esperienza formativa sulle discipline Steam (science, technology, engineering, arts e maths) all’istituto industriale e liceo delle scienze applicate Majorana di Brindisi, accompagnati dalle professoresse Alessandra Giustozzi e Sonia Palmucci. Le due classi sono le uniche selezionate per la nostra regione. Gli studenti dell’Agraria hanno svolto esperienze sui laboratori Green, quelli del Bramante sulla realtà virtuale e aumentata. Al loro ritorno a scuola gli studenti diventeranno tutor dei loro compagni, mettendo in pratica quanto vissuto nel momento di formazione.