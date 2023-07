Esperienza positiva al Pronto Soccorso, il racconto di Marcozzi

"Non è vero che tutto va male nella sanità del Pronto Soccorso, e allora parliamo anche delle cose positive". A spezzare una lancia a favore il professor Giuseppe Marcozzi: "Grazie alla pronta diagnosi del medico di turno oggi la posso ancora raccontare in tutta tranquillità. Ricoverato d’urgenza al pronto soccorso per alcuni disturbi in precedenza sottovalutati, ho trovato subito nel personale assistenza premurosa, supporto morale e, soprattutto, tanta competenza. Gli operatori, infatti, hanno immediatamente predisposto accertamenti specifici, grazie ai quali si è potuto scoprire che il mio non era soltanto un problema di routine ma qualcosa di molto serio che richiedeva un intervento di urgenza. Adempimento al quale ha provveduto, con altrettanta professionalità, lo staff di Urologia. Gli esami successivi hanno confermato che la patologia è stata completamente risolta e quindi oggi la posso raccontare. Da qui il mio grazie ai medici del pronto soccorso e a quelli di Urologia", conclude Marcozzi. "Se qualche disfunzione va registrata, essa, in base alla mia personale esperienza, non dipende certamente dal personale ma va fatta risalire ad altre cause".