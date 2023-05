Esperienze di vita e sport da cui ripartire

CIVITANOVA ALTA

di Francesco Rossetti

"Non mangiavo, avevo perso venti chili e avevo il segno di una ferita che mi ero auto inflitta. Volevo una forma fisica perfetta, per essere il più possibile performante nell’atletica leggera". Margherita Forconi, classe 2003 e autrice del libro ‘Ora che siamo soli’, dal palco del teatro Annibal Caro porta la sua testimonianza di sport e di vita in una serata organizzata da assessorato allo sport, rete sociale ‘Oltre’ e Azienda Teatri. Un dialogo che avviene ai tavolini di un bar con Andrea Foglia, l’organizzatore, e la psicologa Giulia Cesetti. "Se lo sport è solo performance può risultare nocivo. Se invece è fatto di persone che pensano che non si deve per forza diventare qualcuno, allora fa bene". Un monito valido all’infinito. Poi, affida ad un classico della letteratura la sua attitudine all’agonismo: "Il mezzofondo per è come Odi et amo di Catullo: adoro l’atletica, i compagni e la sensazione che si prova nel tagliare il traguardo. Ma a volte è anche lì che inizia l’odio: quando la gara va male e pensi di non valere niente. Questa specialità, purtroppo, richiede un fisico il più possibile snello". Il racconto di Forconi rivive i momenti più bui, la vicinanza dell’allenatore, l’inizio del percorso universitario, fino alla svolta, "arrivata dopo aver toccato il fondo". Da qui, "il cambio di prospettiva" e le emozioni messe nero su bianco in un libro dove, "con il quale – dice – voglio comunicare un dolore che non è solo Il mio". Poi, le note di Bip Gismondi e Serena Abrami allietano la ‘Primavera di vita’ (il nome scelto per l’iniziativa) e la parola passa a Fabio Micarelli, collaboratore tecnico di Marco Giampaolo, già vice allenatore della Civitanovese, che porta al settimo cielo gli sportivi rossoblù ricordando la celebre trasferta di Montecchio del Primo maggio 1999, quando il gol di Manuel Cervellini regalò agli ospiti la vittoria del campionato. "Ci sono tre partite che ho impresse per sempre nella mia vita. Montecchio è una di queste. Ricordo l’esodo dei tifosi, la carta igienica in area, le invasioni di campo". In apertura era stato Alessandro Gattafoni, nostro concittadino affetto da fibrosi cistica e autore dell’impresa sportiva in kayak ‘125 miglia per un respiro’, a dire la sua: "Con il mare ho potuto sfidare la mia malattia". Poi l’annuncio della moglie del matrimonio che si farà il 10 settembre con un teatro tutto esaurito, 200 persone, colpito dall’emozione. Chiudono, dal palco, gli interventi del vicesindaco e assessore allo Sport Claudio Morresi, "una serata particolarmente speciale" e di Maria Luce Centioni dei Teatri: "Emozionante e commovente in tanti momenti".