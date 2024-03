"Esperimenti didattici e laboratori cooperativi" nella scuola di San Vito

Si è conclusa nei giorni scorsi la seconda edizione di "Attiva 2024: esperimenti didattici e laboratori cooperativi", organizzata dal Centro Fonti San Lorenzo e dalla scuola San Vito. La "due giorni" ha comportato un ripensamento strutturale di spazi e tempi della scuola. In questo contesto, educatrici e volontari del Centro Fonti San Lorenzo, oltre a tenere viva e fare funzionare l’infrastruttura che rende tutto questo possibile, si sono inseriti dentro le attività, creando dei rapporti e delle relazioni da riportare fuori. Per l’occasione il piazzale San Vito è stato interdetto alle auto e trasformato in un grande spazio per fare sport.