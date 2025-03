Esperti a confronto su droga e mafia

Lo spaccio di droga, le organizzazioni mafiose, le città maceratesi più colpite dal fenomeno, i danni che le sostanze stupefacenti provocano su chi le assume. Sono questi i temi al centro del video podcast "L’Inganno dei Silenzi" ideato dal filmmaker Paolo Fineschi e realizzato con il supporto di Luca Passacantando. Temi che saranno affrontati oggi alle 21.15 alla biblioteca Mario Ciocchetti di Belforte del Chienti. Il podcast si sviluppa in cinque episodi, con ospiti come l’avvocato Giuseppe Bommarito, il professore Roberto Scendoni e il comandante provinciale della Guardia di Finanza Colonnello Ferdinando Mazzacuva, che condividono la propria esperienza sul tema. Questa sera, oltre a Fineschi e Passacantando, interverranno Giuseppe Bommarito e Roberto Scendoni per approfondire le problematiche legate a droga e mafia.