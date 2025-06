Esperti a confronto sul diabete

"Cuore e diabete" è il tema del convegno che si apre oggi, per concludersi domani, alla sala conferenze del Polo didattico del Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università di Macerata (in piazza Strambi) organizzato dall’Ast3 di Macerata in collaborazione con la Provincia. L’età media della popolazione è in continuo aumento e con essa l’incidenza delle patologie croniche non trasmissibili che comportano condizioni di complessità con pesanti ripercussioni sul Servizio Sanitario Nazionale in termini di costi.

"Il diabete e le malattie cardiovascolari rappresentano il paradigma delle malattie croniche non trasmissibili – spiega Gabriele Brandoni, responsabile della Diabetologia di Macerata e Recanati, che insieme a Mario Luzi presiede il convegno. Oggi abbiamo superato i 10.161 pazienti nella nostra rete diabetologica con un aumento del 6% solo nei primi mesi del 2025. Le complicanze cardiorenali del diabete rappresentano ancora oggi la maggiore causa di mortalità e invalidità delle persone che ne sono affette, comportando in oltre il 70% dei casi un ricovero ospedaliero".

Il convegno vuole analizzare i risultati ottenuti negli ultimi anni con alcuni farmaci specifici che hanno permesso una significativa riduzione degli eventi cardiovascolari e renali in questa patologia. I lavori inizieranno nel primo pomeriggio sul tema "Cuore, diabete e lipidi" e alle 16,20 è prevista la lettura magistrale "Al cuore del diabete" con Pasquale Perrone-Filardi; subito dopo si tratterà il tema legato alla funzionalità renale e successivamente si analizzerà il percorso clinico delle complicazioni cardiorenali. I lavori di sabato si aprono con la lettura magistrale "Il farmaco come bene pubblico" con Lucio Poma.

Asterio Tubaldi