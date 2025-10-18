Esplode il bancomat, bottino da 40mila euro

Un boato nella notte a Porto Potenza, dove una banda di ladri ha fatto esplodere il bancomat della Banca di credito cooperativo di Recanati e Colmurano, in viale Regina Margherita. I malviventi sono riusciti a portarsi via un bottino di circa 40mila euro, per poi dileguarsi nel nulla a bordo di un’auto. Sul fatto indagano adesso i carabinieri della Compagnia di Civitanova.

L’assalto si è registrato nella notte tra giovedì e ieri, lungo la strada statale Adriatica a Porto Potenza. Intorno alle 3.30 è entrata in azione la banda di malfattori, composta da almeno tre individui, tutti con il volto coperto da passamontagna e cappelli. Per prima cosa hanno utilizzato la cosiddetta tecnica della marmotta, piazzando dentro alla cabina del bancomat un ordigno esplosivo che è stato fatto scoppiare in pochi istanti. Così, dopo la detonazione, i ladri sono riusciti a prelevare il denaro che era custodito nella cassa automatica, fuggendo poi a tutto gas in auto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Porto Potenza, con in testa il maresciallo capo Alessio Alberigo, oltre ai colleghi del nucleo radiomobile di Civitanova per avviare i primi rilievi. Ad arrivare anche i vigili del fuoco, che hanno dovuto mettere in sicurezza lo stabile e l’area per via degli ingenti danni causati dall’esplosione.

Successivamente i militari dell’Arma hanno ritrovato nei pressi del lungomare cittadino un’auto abbandonata, che risultava rubata. Ed è molto probabile, stando ai loro accertamenti, che il veicolo sia stato utilizzato dai ladri per avvicinarsi alla banca, per poi abbandonarlo e scappare a bordo di un altro mezzo.

In mattinata, la direttrice della banca nella caserma dei carabinieri ha denunciato il furto. Al vaglio degli inquirenti le immagini della videosorveglianza per raccogliere elementi utili a risalire agli autori del raid.

