"Esploratori della Memoria". Premiati i ragazzi del De Magistris

La classe III A della scuola secondaria di primo grado De Magistris di Caldarola è risultata la prima classificata al concorso regionale "Esploratori della Memoria", promosso dall’Anmig (Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra). La cerimonia si è svolta alla Mole Vanvitelliana di Ancona; per l’amministrazione ha partecipato la consigliera Lella Chiola. La classe ha presentato il progetto svolto nel corso dell’anno scolastico, seguito dalle insegnanti Mariella Feliziani e Giulia Pazzaglia (foto). Un progetto che ha visto gli studenti impegnati in prima battuta nello studio e nella recensione di due quadri presi in prestito dal deposito del Museo della Resistenza di Caldarola, realizzati da Wladimiro Tulli e Ciro Stajano. "Siamo riusciti anche a contattare Stajano, che ha fornito elementi in più rispetto al suo lavoro e il fratello di Wladimiro Tulli, Piero, ospitato a scuola in occasione di una conferenza per l’anniversario dell’eccidio di Montalto", ha spiegato Pazzaglia. La classe ha svolto anche un lavoro di ricerca e recupero della memoria, guidato dall’ex sindaco di Caldarola Mauro Capenti, che ha accompagnato gli studenti a Montalto, dove vennero uccisi i giovani partigiani.