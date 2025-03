Esplosione in casa, morta la 63enne ustionata

San Severino (Macerata), 8 marzo 2025 – Ha lottato per oltre una settimana, ma le ferite e le ustioni sul suo corpo erano troppo gravi. È morta così purtroppo Paola Paparelli, la 63enne che il 27 febbraio scorso, nel rientrare nella sua abitazione in località Granali di San Severino, è rimasta vittima di un’esplosione probabilmente dovuta a una perdita di gas da un bombola.

Accorsi dopo lo scoppio con i vigili del fuoco di Tolentino, i sanitari del 118 avevano dapprima trasferito la donna, ancora cosciente, al pronto soccorso di Torrette in eliambulanza, e poi per lei era scattato il ricovero nel centro grandi ustioni dell’ospedale di Pisa. Ed è lì che la sua vita si è interrotta nella notte di ieri. L’allarme era scattato nel pomeriggio del 27 febbraio, intorno alle 17. La donna era rientrata in casa, nelle campagne settempedane, in località Granali. Stando a quanto lei stessa aveva raccontato ai soccorritori, appena aveva aperto la porta aveva sentito un forte odore di gas e poi, all’improvviso una bombola era esplosa, quando lei aveva tentato di spegnere un vecchio fornello rimasto acceso. Da lì si era propagato velocemente un incendio nell’abitazione. Un familiare avrebbe dato l’allarme segnalando quanto accaduto.

Sul posto erano subito giunti i vigili del fuoco di Tolentino, che avevano spento le fiamme e messo in sicurezza l’area, e che poi nei giorni successivi si sono occupati di ricostruire la dinamica dell’accaduto, il personale sanitario del 118 e i carabinieri della Compagnia di Tolentino. Quando i soccorsi erano arrivati, la donna era ancora cosciente e aveva raccontato cosa fosse accaduto, ma era subito stata evidente la gravità delle ustioni e delle ferite riportate, estese su tutto il corpo. Da qui il trasferimento urgente ad Ancona e poi a Pisa. Purtroppo però tutti i tentativi di salvarla si sono rivelati inutili, di fronte ai danni causati dallo scoppio.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio e sconcerto a San Severino. La donna era rimasta vedova nel 2022, quando il marito Bruno Montecchiari era deceduto a soli 62 anni. Paola Paparelli lascia tre figli, un maschio, Simone, muratore di professione proprio come lo era suo padre, e due femmine, Michela, colonna portante dell’associazione Confartigianato di San Severino, ed Elisa.

In attesa del rientro della salma da Pisa, la data del funerale non è stata ancora fissata.