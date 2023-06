Esplosione di colori in centro Tutto pronto per l’"Infiorata"

È pronta ad accendersi la quindicesima edizione dell’Infiorata del Corpus Domini, organizzata dall’associazione "CittaViva" in collaborazione con la parrocchia dei Santi Pietro Paolo e Donato, con il patrocinio e il sostegno economico del Comune di Corridonia e la collaborazione di tante scuole, associazioni e cittadini. Da domani mattina infatti, (ore 8) le vie del centro storico saranno invase da un’esplosione di colori con quadri e tappeti che daranno vita a vere e proprie opere d’arte. Indubbiamente una delle manifestazioni più seguite e suggestive che si svolgono a Corridonia tant’è che per l’occasione l’associazione "Commercianti Corridonia" ha distribuito ai suoi soci, dei fiori di carta che andranno ad abbellire le vetrine dei negozi cittadini. Alle 19, inoltre, verrà anche celebrata una messa nella chiesa di San Pietro ed a seguire si terrà la processione. "L’Infiorata oltre ad essere un evento legato alla solennità del Corpus Domini è anche un bellissimo momento di aggregazione – ha sottolineato l’assessore alla cultura Massimo Cesca – nel quale tutti i cittadini si uniscono per il piacere di stare insieme e per riscoprire il valore delle nostre tradizioni. Una manifestazione che, come amministrazione, auspichiamo possa strutturarsi e crescere sempre di più e diventare uno degli eventi caratterizzanti la città". Il percorso nel borgo antico prevede delle tappe dove si potranno ammirare le decorazioni, le quali saranno situate nelle vie: Oberdan, Mollari, Procaccini, Mazzini, De Reja, Bartolazzi, Ciaffoni, viale Italia e rampa Cavour.

Diego Pierluigi