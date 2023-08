"Esposizione Antiquariato e Artigianato Artistico a Pollenza: 10 Giorni di Eventi"

Si terrà da venerdì al 10 settembre la 29ª Esposizione di antiquariato, restauro, artigianato artistico di Pollenza. Botteghe aperte nel centro storico nei giorni feriali dalle 21 alle 24 e nei festivi e pre-festivi dalle 18 alle 24 per ammirare i manufatti in legno dei rinomati artigiani pollentini, e non solo. La manifestazione, patrocinata dalla Regione e da Mama Marca Maceratese e inserita nel progetto "Marchestorie", quest’anno vede una versione rivisitata e originale, pur mantenendo e rispettando le tradizioni. Il sindaco Mauro Romoli venerdì alle 18.30 in piazza della Libertà taglierà il nastro con il brindisi di benvenuto per una dieci giorni di esposizioni, intrattenimento culturale, performance teatrali, musica e street food. Si darà il via così anche alla mostra personale di pittura "CoEsistenze" di Gabriella Zagaglia (Zagà), allestita alla Sala Convegni. Alle 21.30 al chiostro SS. Antonio e Francesco ci sarà la rappresentazione teatrale in costume medievale "Milone: un paese, un santo, il guerrin meschino, la storia di uno stesso destino". Laboratori artigianali nel locale comunale di via Roma 7375.