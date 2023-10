Esposizione delle reliquie dei santi

Domani, per la festa di tutti i santi, alle 16.30 nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù, nel centro storico di Tolentino, ci sarà l’esposizione solenne delle reliquie dei santi e delle sante con la messa cantata in canto gregoriano. Dalla fondazione a Tolentino della Confraternita del Sacro Cuore di Gesù, detta dei "sacconi", per merito del santo vescovo diocesano Vincenzo Maria Strambi, nella chiesa omonima si venerano le reliquie dei santi. Dalle epoche antiche a quelle più recenti. "Venerazione che è affettuosamente affidata ai gruppi familiari che ogni domenica convergono a Tolentino da diverse parti della regione – spiega la confraternita –. La messa da Requiem di giovedì sarà celebrata alle 19.30".