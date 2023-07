Esposizione di Tullio Crali alla Pinacoteca di Civitanova Alta, un patrimonio artistico da scoprire

Vernissage del futurista Tullio Crali alla pinacoteca civica Marco Moretti di Civitanova Alta nella rinnovata sala dedicata all’artista. La mostra ‘Tullio Crali. In caduta libera’ è in programma oggi alle 19, ad ingresso libero. "Voglio sottolineare il lavoro di recupero e restauro del patrimonio artistico e l’eccellenza di quella rete di sinergie che hanno permesso di avere le opere del maestro Tullio Crali al quale abbiamo dedicato una sala del museo. Il nostro ringraziamento va alla famiglia Crali che ci permette di ospitare queste magnifiche opere futuriste e dare così sempre nuovi spunti per scoprire e capire l’arte in tutte le sue sfumature", dice il sindaco Fabrizio Ciarapica. La direttrice Enrica Bruni sottolinea che "accogliere le opere di uno dei maggiori artisti futuristi come è Tullio Crali, è un pregio e un onore per noi". "Intorno a questa mostra – spiega la presidente dei Teatri Maria Luce Centioni – e alla figura di Crali ci saranno momenti di approfondimento, lectio e laboratori didattici durante tutto l’anno di esposizione, che posso annunciare si rinnoverà nell’estate del 2024". La Pinacoteca per i mesi dei luglio e agosto terrà aperture straordinarie tutti i sabati e le domeniche dalle 20 alle 24.