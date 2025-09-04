Esposto contro l’antenna sulla collina Belvedere

Contro l’antenna della collina Belvedere presentato un esposto in Procura a Macerata. Un residente l’ha firmato per denunciare il mancato rispetto del Piano Antenne comunale nella scelta dell’area, che non era compresa nella geografia dei siti individuati dall’amministrazione per l’istallazione di nuovi tralicci di telefonia mobile e trasmissione dati sul territorio di Civitanova. Accantonata l’idea di procedere con un ricorso al Tar i residenti, che da mesi cercano di contrastare in tutti i modi l’impianto, hanno scelto la magistratura ordinaria per sperare in qualche chances di vincere la battaglia. Dura, molto dura però spuntarla perché finora soltanto in un caso il Comune di Civitanova è sceso in campo per affiancarsi ai cittadini e cambiare i progetti di una società telefonica. Il caso è quello di via Caracciolo quando, a ridosso delle elezioni amministrative del 2022, per paura di una rivolta alle urne dell’intero rione Quattro Marine, l’amministrazione comunale scese a patti con Iliad che spostò l’antenna qualche centinaio di metri più a nord, accontentando il quartiere e sventando la rivolta elettorale. È quello che chiedono anche i residenti della zona di contrada Mornano - la collina Belvedere - e dell’incasato di Fontespina, sovrastato dal traliccio alto trenta metri. Vogliono che il Comune adotti la stessa strategia, senza fare figli e figliastri, e si affianchi alla battaglia legale che hanno iniziato. Finora, ogni volta che hanno bussato alle porte di Palazzo Sforza per essere ascoltati, sono rimasti delusi. "Gli assessori ci hanno ricevuto, ma ci hanno anche detto che non possono fare niente perché l’area su cui è sorta l’antenna è di proprietà privata. Ma, era privato anche il terreno di via Caracciolo, eppure in quel caso sindaco e assessori si sono dati da fare" protestano. Da queste parti è forte la rabbia nei confronti del comportamento degli amministratori "e quelli che si sono candidati alle Regionali - avvertono - se ne accorgeranno perché siamo circa trecento e nessuno li voterà". Intanto il traliccio è lì che svetta al centro di un paesaggio molto bello, rovina l’affaccio del camping in cima alla collina, deprezza le abitazioni e gli impianti sportivi (maneggio) che sorgono intorno. Non è un bel panorama quell’antenna, da qualunque lato la si guardi, e in quella collocazione mette pure in discussione il nome della collina, che non è più un Belvedere.