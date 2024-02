Esposto sul fotovoltaico della scuola

"Con un esposto alla Corte dei Conti abbiamo ritenuto segnalare lo sperpero di denaro pubblico che la mancata attivazione dell’impianto fotovoltaico installato sulla nuova scuola elementare “Montalcini“ di Porto Potenza ha generato per le casse del nostro Comune, e quindi per i suoi cittadini".

Lo annunciano, in un comunicato stampa congiunto, i tre capigruppo locali di minoranza Enrico Garofolo (Partito Democratico), Edoardo Marabini (Civico 49, nella foto) e Stefano Mezzasoma (Movimento Cinque Stelle). "L’edificio inaugurato a inizio aprile 2022 è dotato di un impianto fotovoltaico da 63 kilowatt picco – attaccano i tre consiglieri d’opposizione –. Non essendo entrato in funzione, nonostante i nostri ripetuti solleciti, il costo relativo al consumo dell’energia elettrica della nuova scuola elementare nel periodo che va da maggio 2022 a novembre 2023 ha superato i 100mila euro. È evidente – sottolineano ancora – che tali costi si sarebbero del tutto evitati o in gran parte ridotti se l’impianto fosse stato attivato: chi si assumerà la responsabilità di questo danno a carico dei cittadini contribuenti? Ci aspettiamo una risposta dalla Corte dei Conti".

Inoltre, Garofolo, Marabini e Mezzasoma ricordano che di recente si era verificato un caso simile su altro plesso scolastico. "Questo esposto segue quello presentato la scorsa estate (agosto 2023) per l’incredibile vicenda dell’impianto fotovoltaico della scuola medie Da Vinci di Potenza Picena – riprendono gli esponenti di minoranza –, realizzato nel 2017 in occasione dei lavori di adeguamento sismico dell’edificio e rimasto da allora, ovvero da ben 7 anni, inattivo, com’è ancora oggi tra dimenticanze delle amministrazioni Acquaroli prima e Tartabini poi. Altre decine di migliaia di euro gettati al vento. Una vera disfatta – osservano di nuovo – che riguarda un tema tra i più significativi della nostra epoca, quello della produzione di energie rinnovabili. Una disfatta che si somma a quella di cui si è resa protagonista l’attuale giunta in un altro settore cruciale, quello dei rifiuti, che ci vede condannati agli ultimi posti nella graduatoria provinciale, quando invece nel passato ci vide al primo posto".