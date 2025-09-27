"Espresso a 50 centesimi. Il costo effettivo è di 25"

Da quasi vent’anni ormai il bar-ristorante Fallimenti, in via Cristoforo Colombo, nella zona industriale di Tolentino, serve l’espresso a 50 centesimi. "La macchina da caffè è mia, il mulinello pure e compro il prodotto in un’azienda del territorio a un prezzo vantaggioso – spiega il titolare della Fallimenti srl, Luciano Camillucci –. Così riusciamo a mantenere la cifra bassa. Il caffè sta a 15 euro al chilo, a cui però bisogna aggiungere altri 15 euro di gestione; con un chilo si possono fare 140 caffè, quindi il costo effettivo per noi è circa 25 centesimi a tazzina". Camillucci precisa di scegliere la miscela migliore: "Quando i clienti vedono che costa così poco, prestano ancora più attenzione a quello che bevono".

Il locale è nato nel 2006, "come servizio alla Fallimenti, per rappresentanti e clienti, essendo l’unico bar della via", precisa il proprietario. I dipendenti fanno parte dell’azienda. "Il bar non dà utili, si tratta della nostra attività più piccola – continua – è nato più che altro come operazione di marketing per lanciare il negozio e dare un servizio. Prepariamo pure il pranzo con primo, secondo, contorno, acqua e caffè a 14 euro (prima erano 12). Vengono soprattutto operai, ma il sabato anche famiglie da fuori". Nell’ottobre 2024, vicino alla Fallimenti, ha aperto la cittadella sanitaria, che ha fatto registrare qualche avventore in più al bar.

l. g.