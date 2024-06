Esproprio dell’area di emergenza. Scoppia la bagarre in consiglio

Scintille in consiglio comunale e seduta sospesa per 5 minuti a Camerino. A surriscaldare gli animi è stato l’esproprio dell’area "Camerino 2", prima destinata a campo container con 250 posti letto per gli universitari. "Unicam aveva comunicato alla protezione civile e al Comune che i container non erano più necessari – ha spiegato il sindaco Roberto Lucarelli –. Si è dunque proceduto allo smantellamento, e l’area è l’unica di protezione civile per la quale non era stata espressa la volontà di procedere a esproprio. È necessaria l’acquisizione dell’area fino a oggi occupata in via d’emergenza. Sarà destinata a fini di protezione civile e per lo sviluppo socio-economico del territorio, nonché per eventuali esigenze legate alla cantierizzazione".

Al sindaco ha replicato il capogruppo di minoranza Sandro Sborgia: "È stata fatta la verifica dell’idoneità? Quale sarà il costo degli interventi per rendere utilizzabile tale area (che tutti sanno essere franosa, essendo stati chiesti contributi alla Regione per interventi post-frana)? Qual è il fabbisogno del Comune di aree per la protezione civile? Avete considerato altre aree"? Lucarelli ha ribattuto che quello spazio aveva ospitato per due anni gli studenti quando Sborgia era sindaco, "inoltre, il consiglio comunale stasera può decidere di acquisirla, ma sarà il nuovo piano di protezione civile che ne deciderà la destinazione". "Il Tar – ha ribattuto Sborgia – si è espresso sulla richiesta di alcuni proprietari dei terreni su cui sono state costruite le Sae, chiedendo l’annullamento della delibera di acquisizione delle aree. Se aveste avuto l’accortezza di leggere qualcosa, forse oggi questa delibera sarebbe stata rivista. L’area aveva una destinazione di provvisorietà per gli studenti, e una volta smantellata è giusto restituirla al proprietario". Ma la delibera di esproprio è stata approvata a maggioranza.

In consiglio è stato inoltre nominato il nuovo revisore dei conti per il triennio 2024-2027: è Maurizio Marucci, primo estratto tra quelli disponibili in prefettura.

Alessio Botticelli