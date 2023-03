Espulsione bis per un 36enne albanese

Espulso e rientrato in Italia con il cognome della moglie, è stato di nuovo spedito in patria Ervin Grebeshi, il 36enne albanese arrestato nei giorni scorsi dalla Squadra mobile. L’uomo, in seguito a un’espulsione disposta dal tribunale di sorveglianza di Ancona, lo scorso aprile era stato accompagnato a Fiumicino e mandato in Albania. Ma qualche tempo fa era rientrato in Italia fermandosi a Macerata, usando il cognome di sua moglie, Bodlli. Avendo bisogno di un documento, si è presentato in questura dando il nome falso, ma gli agenti grazie al loro database avevano scoperto la sua vera identità e lo avevano arrestato. Dopo la convalida dell’arresto, Grebeshi era stato rimesso in libertà in attesa della direttissima, fissata a maggio. Ma nel frattempo, il questore ha disposto un nuovo ordine di accompagnamento alla frontiera, visto che tuttora sarebbe irregolare in Italia. Il 36enne dunque martedì pomeriggio è stato accompagnato dal personale dell’ufficio immigrazione al porto di Ancona e imbarcato verso l’Albania.

p. p.