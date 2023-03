Espulso, si intesta il cognome della moglie: scoperto e arrestato

Espulso dall’Italia, è rientrato con il cognome della moglie. Ma qualche domanda fatta dagli investigatori della Squadra mobile ha fatto saltare il trucchetto e così l’uomo è finito in manette. È successo lunedì pomeriggio, durante i controlli straordinari della polizia in città. Intorno alle 18, non lontano dallo stadio, gli agenti hanno fermato per un controllo un uomo, che ha dato le proprie generalità. Si trattava di un albanese di 32 anni. La polizia gli ha chiesto se avesse precedenti penali, e lui ha ammesso di averne. Ma al database degli agenti non risultava nulla collegato a quel nome, così i poliziotti si sono insospettiti e hanno voluto approfondire un po’, scoprendo facilmente che in realtà la persona fermata si chiamava Esmerald Uzunu, albanese espulso dall’Italia lo scorso luglio, in seguito a una condanna per spaccio riportata nelle Marche alcuni anni fa. A quel punto, capendo che ormai era stato scoperto, il 32enne ha ammesso di essere tornato perché voleva stare di nuovo con la moglie, che vive a Civitanova; ma invece di avviare la procedura di legge per il ricongiungimento familiare, aveva adottato il cognome di lei e si era ripresentato qui, pensando che poi avrebbe potuto completare e formalizzare la procedura stando già in Italia. E invece, avrebbe dovuto prima avere i documenti in regola. Per questo, per la violazione delle norme in materia di immigrazione, gli agenti della Squadra mobile di Macerata lo hanno arrestato. Ieri mattina per lui in tribunale a Macerata si è tenuto il processo. Il giudice Francesca Preziosi ha convalidato l’arresto, poi l’avvocato difensore Giulio Abbate ha chiesto termini a difesa, per valutare la situazione, e la direttissima è stata rinviata al prossimo 14 aprile. Fino a quel giorno, l’albanese sarà libero con l’obbligo di firma al commissariato.