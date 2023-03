Espulso, usava il cognome della moglie

Espulso dall’Italia, era rientrato usando il cognome della moglie e pensando così di farla franca. Ma quando si è presentato in questura per chiedere un documento, il suo trucco è stato scoperto dai poliziotti e lui è stato arrestato. Ieri il tribunale lo ha rimesso in libertà.

Protagonista della vicenda l’albanese Ervin Grebeshi, 36 anni. In seguito a una sentenza del tribunale di Pescara, lo scorso aprile l’ufficio di sorveglianza di Ancona aveva ritenuto non ancora cessata la sua pericolosità sociale e lo aveva espulso. Il 36enne era stato accompagnato a Fiumicino e rimandato in patria in aereo. Ma a un certo punto lui ha provato a rientrare in Italia, dicendo di chiamarsi Ervin Bodlli, cioè il cognome di sua moglie, che non ha alcun precedente con la giustizia, e si è stabilito a Macerata. Nei giorni scorsi, avendo bisogno di un documento il 36enne si era rivolto al tribunale per i minori di Ancona; da lì era stato indirizzato in questura, dove lui si è presentato continuando a fornire il cognome pulito, chiedendo quello di cui aveva bisogno. Gli agenti però hanno fatto un controllo, e con la loro banca dati del sistema Afis, che registra nomi, foto e impronte digitali, hanno scoperto chi fosse realmente l’albanese, quale fosse il suo vero cognome e quali misure fossero pendenti sulla sua testa.

Così l’uomo è stato arrestato con l’accusa di aver ignorato l’espulsione disposta ed eseguita nei suoi confronti. Ieri mattina in tribunale, come chiesto dal pubblico ministero Raffaela Zuccarini, il giudice Andrea Belli ha convalidato l’arresto. Poi i difensori, gli avvocati Emanuele Senesi e Jacopo Allegri, hanno chiesto un rinvio per valutare eventuali riti alternativi, e il processo per direttissima è stato fissato al 30 maggio; in quella data probabilmente ci sarà la sentenza per il 36enne. Nel frattempo, Grebeshi è tornato in libertà e per lui non sono state disposte misure cautelari.

Paola Pagnanelli