Essere attrattivi anche fuori dall’estate: l’obiettivo del turismo in un incontro

‘Per essere attrattivi in ogni stagione’ è il titolo dell’appuntamento in programma stasera, alle 21, nella sala consiliare di palazzo Sforza. Al centro del dibattito, promosso dal comitato ‘Cittadini elettori attenti’, ci saranno idee per rendere Civitanova una città con una maggiore connotazione turistica. E’ prevista la partecipazione del sindaco Fabrizio Ciarapica e del consigliere regionale Pierpaolo Borroni, mentre a parlare saranno l’avvocato Siria Carella e Angelo Broccolo di Cea, i giovani Nicola Pantanetti, Mattia Stortini e Francesca Zallocco ideatori del progetto ‘We Civitanova’, Marco Pertecarini, Lucia Crocenzi del comitato Piane di Chienti e Sebastiano Romagnoli. Perticarini porterà il tema delle ‘ippovie’, Crocenzi il futuro della contrada Piane di Chienti, Romagnoli il trasporto pubblico, Carella gli obiettivi e Broccolo le ‘sinergie’ per un cambio di passo nello sviluppo turistico della città.