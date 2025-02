"Essere donna" in mostra. L’universo femminile in un concorso fotografico

Celebrare l’universo femminile nelle sue sfaccettature più profonde attraverso l’obiettivo di una macchina fotografica: nasce così "Essere donna", concorso fotografico e mostra organizzati dal Consiglio delle donne in collaborazione con l’assessorato alle Pari opportunità, in occasione della Giornata internazionale della donna. Il concorso è aperto a fotografi e fotografe amatoriali, invitati a esplorare il mondo femminile e proporlo con uno scatto originale; la partecipazione è gratuita e senza limiti di età. "Sarà una bella occasione per affrontare la festa della donna con approccio inedito e creativo - afferma Francesca D’Alessandro, vicesindaco e assessore alle Pari opportunità -. Dedicare questa mostra all’universo femminile è un orgoglio". Lorella Benedetti, presidentessa del Consiglio delle donne, racconta: "Il concorso nasce da un’idea della consigliera Barbara Antolini. Ci aspettiamo che i partecipanti trasmettano emozioni negli scatti e sappiano riportare l’aspetto interiore del soggetto femminile, tra amore, creatività ed energia, lasciando da parte quelli che sono gli aspetti della violenza: vogliamo restituire un’immagine positiva della donna che sia in grado di ispirare". Ogni partecipante potrà inviare una sola fotografia, con il modulo d’iscrizione compilato e firmato, all’indirizzo mail segreteria.consigliodonne@comune.macerata.it entro le 23 del 1° marzo, indicando in oggetto "Concorso fotografico "Essere donna"". Per i partecipanti di età inferiore ai 18 anni è necessaria l’autorizzazione firmata da un genitore o tutore legale (modulistica e regolamento sul sito www.comune.macerata.it/vivere-il-comune/eventi/essere-donna). A valutare gli scatti pervenuti sarà un’apposita giuria, composta dai fotografi Massimo Zanconi, Luca Coppari e Francesca Valeri, dalla presidentessa del Consiglio delle donne, Lorella Benedetti, e dall’artista Stefano Calisti. Tre saranno le fotografie premiate il 7 marzo alle 15 nell’Auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti: al primo classificato andrà un buono acquisto per un gioiello del valore di 250 euro offerto dalla Gioielleria Nocelli Sandro, al secondo un buono acquisto di 100 euro per prodotti parafarmaceutici offerto dalla Farmacia Petracci, al terzo un buono per una cena per due persone del valore di 80 euro al ristorante DiGusto. Nella giornata dell’8 marzo, invece, verrà allestita la mostra nei locali dell’Infopoint (piazza della Libertà) con tutti gli scatti partecipanti, visitabile dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.30. "Questo evento è un’opportunità per mettere in luce la donna con accezione positiva" spiega Arianna Nocelli, titolare dell’omonima gioielleria. "La passione che ho per la fotografia mi avvicina volentieri a queste occasioni" aggiunge il fotografo Massimo Zanconi, seguito dalle parole della fotografa Francesca Valeri: "La visione dei lavori altrui è sempre un arricchimento artistico".