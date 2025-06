Estate con Borghi in Jazz

Torna anche quest’anno Borghi in Jazz Festival, giunto alla quinta edizione promosso dall’unione montana Monti Azzurri e organizzato dall’associazione Tolentino Jazz con un calendario ricco di appuntamenti, grandi nomi del jazz italiano e internazionale e un viaggio musicale tra borghi, piazze, teatri e parchi storici. Dal 28 giugno al 13 settembre, il festival toccherà ben 17 borghi del territorio e coinvolgerà nell’intero progetto ben 125 musicisti, regalando serate di grande musica dal vivo a ingresso gratuito (ad eccezione della serata inaugurale). Il programma è stato presentato giovedì in conferenza al Castello della Rancia di Tolentino da Giorgio Cacchiarelli, presidente dell’associazione, con il sindaco Mauro Sclavi, l’assessore alla cultura Fabio Tiberi, il presidente dell’unione montana Giampiero Feliciotti, il consigliere regionale Renzo Marinelli e gli amministratori dei Comuni in cui la manifestazione fa tappa.

"Borghi in Jazz è molto più di un festival: è un progetto di valorizzazione culturale, turistica e musicale del territorio. Ogni concerto è pensato per esaltare l’identità dei borghi coinvolti, "creando un dialogo tra la musica e la storia dei luoghi", hanno dichiarato gli organizzatori. Si parte col botto: il 28 giugno, alle 2l.30, al Castello della Rancia arriva Karima con "Canta Autori" (unico evento a pagamento); il 5 luglio a Castelraimondo omaggio a Frank Sinatra con Valerio Marino Big Band, il 12 a Serrapetrona Lola Swing, il 18 a Pollenza Gloria Foresi 4Tet, il 19 luglio a Cessapalombo Silvia Foresi 4Tet, il 20 a Sarnano Mafalda Trio, il 25 a San Ginesio Giammarco Polini, il 26 a Loro Piceno Opus1 Jazz Orchestra, il 27 Le Nuvole, tributo a De André, a Colmurano. Il primo agosto a Ripe San Ginesio Stefano Conforti 4Tet con l’omaggio a Morricone, il 2 agosto Mafalda Minnozzi & Paul Ricci, il 9 Martina Jozwiak 5Tet, il 14 al Caccamo, nella zona archeologica di Pievefavera, Corradini & Girotto Big Band, il 16 Michele Sperandio 6Tet a Gualdo, il 23 agosto Antonino De Luca 4Tet a Belforte, il 7 settembre a Monte San Martino Moriconi & Zamuner Duet, infine il 13 settembre al teatro di Caldarola The Smoothers 5Tet.

Tutti i concerti iniziano alle 21.30. Si rinnova anche quest’anno il Jazz photo contest organizzato in collaborazione con Fotograficamente: fotografi non professionisti potranno mettere in risalto con le loro opere le bellezze dell’entroterra Il regolamento del concorso, che premierà i primi tre classificati (nella serata conclusiva del 13 settembre), è disponibile sulle pagine social Fotograficamente e Tolentino Jazz.

Lucia Gentili