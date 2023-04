Estate di musica all’arena Gigli Bollani e Levante in concerto

L’estate portorecanatese si fa sempre più ricca di grandi artisti che si esibiranno all’arena Gigli. Infatti, dopo i primi grandi nomi già annunciati, ora arrivano anche quelli del pianista Stefano Bollani e della cantautrice siciliana Levante. Il primo dei due a suonare sarà proprio Bollani che farà tappa a Porto Recanati il 7 luglio, alle 21, in concerto con "Piano Solo".

E sarà un viaggio tra i tasti del pianoforte con una sola regola: rendere omaggio all’arte dell’improvvisazione, senza nessuna scaletta. Una sorta di laboratorio creativo portato in scena seguendo il flusso di coscienza musicale, che spazia dal jazz ai suoni brasiliani, a Carosone fino ai brani inediti del nuovo album Blooming, in uscita in primavera. Una sola cosa è sicura: sarà un medley imprevedibile e deciso dal pubblico, in cui il virtuosismo si mescolerà all’irriverenza. Quanto alla cantautrice Levante, il suo concerto andrà in scena il 18 luglio, alle 21, nell’arena Gigli, e fa parte del suo tour estivo dove presenterà dal vivo il nuovo album "Opera futura" e i successi che hanno caratterizzato questi 10 anni di carriera. "Nessun viaggio porta dritto alla meta senza che il navigatore faccia delle tappe", racconta Levante . Il tour è prodotto e distribuito da Vivo Concerti.

Levante ha pubblicato a febbraio il suo nuovo album che contiene oltre a "Vivo", il brano presentato al Festival di Sanremo, anche "Leggera" e altri otto brani che parlano di vita con un inedito sguardo rivolto al futuro e attraverso le diverse sensazioni vissute dalla cantautrice negli ultimi anni.

"Leggera", colonna sonora del film "Romantiche" di Pilar Fogliati, è presente anche in una nuova ed emozionante versione acustica.

Per entrambi i concerti, organizzati da Best Eventi ed Eclissi Eventi con il Comune di Porto Recanati, i biglietti sono già disponibili sui circuiti online TicketOne, Ciaotickets e Vivaticket. Il costo per ciascun spettacolo: primo settore 50 euro, secondo settore 45 euro, terzo settore 40 euro, tribuna non numerata 32 euro Per informazioni: 085.9047726 (www.besteventi.it) 0733.865994 (www.eclissieventi.it).