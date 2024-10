Estate e "Mare sicuro" . Più di mille controlli

Operazione "Mare sicuro", oltre 1.300 i controlli effettuati per garantire un’estate in sicurezza. Anche quest’anno l’operazione "Mare e laghi sicuri 2024" ha visto l’Ufficio circondariale marittimo di Civitanova impegnato, sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto di Ancona, per garantire una stagione balneare all’insegna della sicurezza e della protezione dell’ambiente marino. L’iniziativa, in programma dal 15 giugno al 15 settembre, ha coinvolto numerose unità operative e personale della Guardia Costiera, con l’obiettivo di preservare la sicurezza della navigazione, dei bagnanti e la salvaguardia dell’ecosistema marino. Nell’ambito del territorio di competenza dell’Ufficio circondariale marittimo di Civitanova, durante il periodo estivo, sono stati effettuati oltre 1.312 controlli su unità da diporto, stabilimenti balneari e aree demaniali marittime. Questi controlli hanno permesso di controllare l’applicazione delle normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli incidenti e tutela ambientale, con l’obiettivo primario di garantire un uso rispettoso del mare. L’operazione ha visto l’impiego di un significativo numero di mezzi e di personale, permettendo una quotidiana copertura capillare di tutta l’area costiera di competenza. Sono stati emessi 22 provvedimenti amministrativi e adottate misure immediate in caso di gravi infrazioni, contribuendo così a mantenere elevati standard di sicurezza per tutti coloro che frequentano il mare e le aree limitrofe. Sono stati poi organizzati numerosi incontri con i diportisti per fornire indicazioni utili su come navigare in sicurezza e rispettare l’ambiente marino.

La comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Civitanova, il tenente di vascello Chiara Boncompagni, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti. "L’operazione – ha detto – ha dimostrato ancora una volta quanto sia cruciale un’azione congiunta e coordinata per la salvaguardia della sicurezza in mare e la protezione dell’ambiente. Ringrazio tutto il personale della Guardia Costiera che, con impegno e dedizione, ha garantito un’estate sicura a bagnanti e diportisti". Un elemento chiave del successo dell’operazione è stato il lavoro sinergico tra l’Ufficio Circondariale marittimo di Civitanova, gli enti locali, le forze di polizia, le associazioni ambientaliste e i cittadini. Altro aspetto centrale dell’operazione, la campagna "Bollino Blu", un’iniziativa ormai consolidata volta a razionalizzare l’impegno delle forze di polizia in mare, evitando la duplicazione dei controlli sulle stesse unità da diporto, attraverso il rilascio di un adesivo sullo scafo dopo il primo controllo con esito positivo.