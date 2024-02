"Estate, eventi in centro e più aperture serali"

"Rilanciare lo shopping in centro con gli eventi e le aperture serali estive, non solo il mercoledì". L’altro ieri si è svolta la prima riunione del nuovo direttivo dell’associazione dei commercianti civitanovesi Centriamo. E il presidente, Debora Pennesi, al suo secondo mandato, ha già chiesto un incontro con il sindaco Fabrizio Ciarapica per concordare insieme un programma di eventi per la primavera e per l’estate.

L’obiettivo è quello di programmare un calendario per tempo e sapere quali saranno in merito le idee dell’amministrazione comunale, in modo da non sovrapporre gli eventi. La riunione è stata anche un’occasione per tracciare un bilancio dei saldi stagionali, che stanno oramai per terminare.

"L’incontro è stato anche, prima di tutto, un modo per conoscerci – ha spiegato Pennesi, presidente dell’associazione Centriamo –. Ho chiesto un appuntamento al sindaco per sapere quali sono i progetti dell’amministrazione comunale in vista della primavera e poi dell’estate. La nostra idea è quella di proporre eventi, intrattenimento per portare gente in centro, come abbiamo fatti negli anni passati e, chiaramente, sulla base delle risorse che avremo a disposizione. Sono confermate le aperture serali del mercoledì per i mesi di luglio e agosto ed è nostra intenzione estendere l’appuntamento a qualche altro giorno della settimana. Pensavamo al venerdì, ma è ancora tutto da decidere e valuteremo anche sulla base di quanto verrà deciso nel corso dell’incontro con il sindaco, che a breve dovrebbe farmi sapere. Ora che la stagione dei saldi sta per finire, guardiamo ai prossimi appuntamenti". Pennesi sottolinea che "i saldi non sono più quelli di una volta, con le file all’ingresso dei negozi. C’è chi ha lavorato di più, chi di meno. Ma tutto sommato siamo soddisfatti, anche se i saldi sono cominciati con diversi giorni di pioggia che hanno tenuto lontano il passeggio in centro. Il meteo non ci è venuto incontro, ma ci accontentiamo. Certo, potevano andare meglio".

Fanno parte del direttivo dell’associazione Centriamo, oltre a Debora Pennesi, presidente, Francesco Mencucci (vice presidente e referente via Trento), Teresa Biancucci (segretaria), Anna Marcelletti (tesoriera), Enrica Tosoni (Centriamo notte), Mariana Badulescu (responsabile vialetti di piazza XX settembre), Alarico Gentili (corso Umberto I, zona sud), Annalisa Turchi (corso Umberto I, zona nord) e Michela Castignani (referente corso Dalmazia).