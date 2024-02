Estate, il lungomare sud si prepara: "Servizi di qualità per i turisti"

Nuove gestioni e riaperture: il lungomare sud si prepara per l’estate. "Stiamo lavorando per fornire quei servizi di qualità che sono nello stile di Civitanova e per la programmazione turistica" ha detto Aldo Ascani, referente dell’Abc (Associazione Balneari Civitanovesi) per il lungomare sud. La stagione estiva è alle porte, continuano i lavori di pulizia delle spiagge e anche i locali sul lungomare si preparano per le aperture.

Da questo fine settimana partiranno alcuni di quelli che fanno bar e ristorazione, poi via via tutti gli altri. "Sul lungomare sud c’è qualche cambio nella gestione e, in generale, c’è già fermento – ha spiegato Ascani –. Apriranno chi ha il fronte strada e quelle attività che che fanno bar e ristorazione, come scritto proprio nell’ordinanza. Per quanto riguarda lo Shada, ad esempio, aprirà a metà maggio. In questo momento, il direttivo dell’associazione Abc sta lavorando alla nuova promozione turistica, con grinta, spirito di collaborazione e tanta voglia di dare il via alla stagione. Per noi è fondamentale far partire quanto prima la stagione turistica, che è ormai alle porte. Vogliamo che tutto parta in modo bello, nello stile che abbiamo adottato e che è proprio di Civitanova, con servizi di qualità, con idee, proposte e una programmazione ad hoc. Come associazione – ha continuato Ascani – abbiamo già avuto diversi incontri con l’amministrazione per parlare di eventi. Il calendario è in fase di programmazione, ma gli eventi saranno distribuiti su tutto il lungomare civitanovese. Dal due marzo, comunque, c’è la possibilità di aprire per quanto riguarda bar e ristorazione. E chi è pronto aprirà, mentre per quanto riguarda la spiaggia vera e propria si attende il mese di maggio".

Proprio la settimana scorsa, in vista della stagione turistica e delle prime riaperture, alcuni rappresentanti dell’associazione dei balneari civitanovesi sono stati ricevuti a Palazzo Sforza per lavorare in sinergia ad una sorta di "piano estate", con l’obiettivo di migliorare i servizi. Nel corso dell’incontro si è discusso di decoro, pulizia e raccolta differenziata, ma anche di sicurezza.

Chiara Marinelli