E…state in città", 13 appuntamenti gratuiti a Macerata per bambini fino a 6 anni"

Il Comune di Macerata organizza 13 appuntamenti estivi gratuiti in asili e parchi della città per bambini fino a sei anni nell’ambito di "E… state in città". La prima data sarà quella di sabato primo luglio quando, dalle 10 alle 12 alla biblioteca Mozzi Borgetti, per i piccoli saranno organizzati laboratori e giochi che proseguiranno, nelle settimane successive, ai musei civici, all’Ecomuseo di Villa Ficana, al Museo di storia naturale, al villaggio per crescere Semi d’acero e ai giardini Diaz, fino al 31 agosto. L’obiettivo è quello, nell’ambito del progetto "C’era una volta…", di contrastare la povertà educativa e favorire la cura della prima infanzia coinvolgendo vari soggetti del terzo settore ed enti pubblici delle Marche, fra cui la cooperativa sociale Labirinto di Pesaro. "Un’iniziativa che si inserisce in una nuova visione e attenzione alle famiglie e ai bambini della nostra città – commenta l’assessore all’istruzione Katuscia Cassetta –, un lavoro costante e continuo durante tutto il corso dell’anno tra ufficio scuola e cultura a sostegno di eventi di qualità come questo che aprono la città, i suoi spazi e la rete museale a tutti, fin dalla primissima età. Per chi resta a Macerata e per chi verrà a visitarla, una comunità che si apre a condividere la bellezza e si arricchisce di esperienze educative". Durante le attività si giocherà con carta e cartoni, con materiali naturali e di recupero, si leggerà immaginando ed inventando, si svolgeranno giochi di finzione e si andrà alla scoperta di farfalle e animali preistorici. Il calendario completo su www.percorsiconibambini.itceraunavolta. Info e prenotazioni: 0733.256473, WhatsApp 3280327479, [email protected]