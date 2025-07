Estate in città, ecco il cartellone. Concerti, aperitivi e rassegne: "Previsti oltre 130 appuntamenti"

Un cartellone estivo che vanta più di 130 appuntamenti, è quello presentato ieri dal sindaco Sandro Parcaroli, dall’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta, e dall’assessore agli Eventi, Riccardo Sacchi. A essere coinvolte tutte le categorie culturali, con iniziative spazianti dalla gastronomia alle mostre e feste del folklore, dagli appuntamenti di opera lirica ai laboratori per bambini e Summer camp.

Tra i tanti eventi: la 38esima rassegna teatrale dialettale nel cortile dell’ex mattatoio in via Panfilo a luglio; gli spettacoli di Buon’Estate a Palazzo Buonaccorsi; gli Aperitivi naturalistici (ai giardini Diaz dal 17 luglio al 9 ottobre) e gli Aperitivi culturali legati alla nuova stagione lirica (agli Antichi Forni dal 18 luglio al 10 agosto). E ancora, la festa di luglio al quartiere Le Vergini (11-16 luglio), le visite notturne al museo di Villa Ficana, tra storie e leggende del borgo (19 luglio), fino ad arrivare al tradizionale appuntamento dell’anno, la festa di San Giuliano con eventi animanti gli spazi del centro maceratese dal 23 al 31 agosto – rievocazione del circuito della Vittoria (21 agosto), il Luna Park al centro fiere di Villa Potenza (22 agosto-7 settembre), spettacoli e stand gastronomici. A settembre si continua con gli ultimi appuntamenti di Sferisterio Live, il festival internazionale di circo contemporaneo Artemigrante (4-7 settembre), il Social Festival ed "Evo. I linguaggi della tipicità" (25-28 settembre). Tante anche le possibilità di visitare i palazzi culturali della città, quali Palazzo Ricci e Palazzo Buonaccorsi o salire sulla Torre civica in piazza della Libertà. Il programma completo è consultabile online e sulle brochures cartacee a disposizione delle attività.

"La programmazione si arricchisce di anno in anno grazie alla collaborazione tra i nostri uffici e l’associazionismo della città – afferma Cassetta –. Tante sono le iniziative, a pagamento e gratuite, dedicate a ogni fascia d’età e interesse, accanto a incontri e workshop organizzati in sinergia con Unimc e Accademia. Questo sabato, inoltre, avremo un’apertura straordinaria dei musei e l’inizio dei saldi nei negozi aperti fino a tardi, in collaborazione con i commercianti del centro". Essenziale il lavoro delle associazioni maceratesi per ampliare le proposte, come sottolineato da Parcaroli e Sacchi: "Associazioni locali, Pro loco e gruppi teatrali sono alleati importantissimi – spiegano –, il braccio operativo che ci permette di trasformare in realtà gran parte delle idee".

Continua Sacchi: "Il programma cartaceo comprende anche appuntamenti già conclusi, come Musicultura, perché si presenta come un work in progress e conta più di 130 appuntamenti in tutte le categorie culturali. Siamo fieri di ogni iniziativa proposta – conclude l’assessore agli Eventi –, dai concerti live alle rievocazioni storiche, passando per iniziative di beneficienza come il Gol del cuore del 13 settembre".