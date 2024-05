Estate in quartiere, via alle iscrizioni ai centri del Comune

Si apriranno lunedì le iscrizioni per il centro estivo "Estate in quartiere 7×7", un progetto promosso dal Comune che nasce per garantire spazi ludici e aggregativi all’aria aperta e dislocati capillarmente per la città e nei quartieri periferici a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Le attività si svolgeranno dal 10 giugno al 26 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12.30. Il numero massimo dei partecipanti per ogni settimana laboratoriale è di 25 bambini. Nel dettaglio, nella settimana dal 10 al 14 giugno le attività laboratori si svolgeranno a Santa Croce (Centro per famiglie), dal 17 al 21 giugno a Collevario (parrocchia Buon Pastore), dal 24 giugno al 28 giugno nel quartiere Pace (parrocchia Santa Maria), dal 1 al 5 luglio a Villa Potenza (parrocchia S.S. Crocifisso), dall’8 al 12 luglio nel quartiere Vergini (parrocchia Santissimo Sacramento), dal 15 al 19 luglio a Sforzacosta (Bocciofila) e dal 22 al 26 luglio a Piediripa (parrocchia San Vincenzo Strambi). Per quanto riguarda le iscrizioni, da lunedì e fino al 31 maggio, gli interessati dovranno compilare un modulo per ciascun bambino da consegnare a mano all’Ufficio Servizi sociali, in viale Trieste 24 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 e il martedì dalle 15 alle 18) o inviarlo alla mail servizieducativi@comune.macerata.it.