Estate in vacanza per gli over 60

Sono già partite le iscrizioni, che si chiuderanno il 15 giugno, per le vacanze estive dedicate agli over 60, organizzate dal Comune di Corridonia con il centro "Monsignor Raffaele Vita". Cento posti disponibili, per il servizio di trasporto al mare a Civitanova, dal 26 giugno al 14 luglio (spesa 30 euro per tre settimane), ed altri 50 per le Terme Santa Lucia di Tolentino dal 17 luglio al 29 luglio (20 euro per due settimane) Per info rivolgersi al centro "Mons. R. Vita", aperto dal lunedì al venerdì (dalle 15 alle 18) o contattare il numero 0733.433400.