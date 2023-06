Estate, la Croce Rossa si rafforza

"Un grande risultato sul fronte dell’assistenza sanitaria estiva: per la prima volta nella nostra città, nella sede della Croce Rossa a Porto Potenza Picena, sarà attivata una postazione territoriale d’emergenza con l’obiettivo di garantire soccorsi tempestivi in caso di necessità". Esulta così il Comune di Potenza Picena per il presidio di 118, composto da autista-soccorritore e infermiere, che è stato annunciato pochi giorni fa dal vicepresidente delle Marche e assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini. "La nostra città è stata inserita nel piano di potenziamento regionale del servizio, come unica per la provincia di Macerata, proprio in virtù del significativo afflusso di turisti – aggiunge il Comune –. Il servizio sarà attivo nella fascia oraria 10-18, dal primo luglio al 3 settembre".