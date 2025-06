Estate ricca ad Appignano

Con oltre 40 iniziative, tra giugno e luglio, si apre il sipario sulle attività estive nel borgo medievale di Appignano, organizzate dal Comune in collaborazione con la Proloco e le associazioni del territorio. Si inizierà il 15 giugno alle 21.15, in piazza Umberto I, con la terza edizione di "Appignano Fashion Show", un grande spettacolo di moda per la valorizzazione delle attività commerciali e talenti locali che ospiterà in passerella le eccellenze della moda locale e le nuove collezioni dei giovani stilisti appignanesi.

Dal 20 al 24 giugno, nel piazzale della parrocchia di San Giovanni Battista, appuntamento con la tradizionale grande festa di San Giovanni che offrirà un ricco programma di spettacoli e intrattenimenti per tutte le età e che si aprirà con la processione del 20 giugno, accompagnata dal corpo bandistico di Appignano. Il 28 e 29 giugno torna "Appignavalon", tema centrale dell’edizione 2025: il visionario mondo di Tim Burton. I visitatori saranno immersi nelle scenografie iconiche, nei personaggi eccentrici e nelle atmosfere gotiche e fiabesche che hanno reso celebri i film del celebre regista Tim Burton.

Dal 7 al 11 luglio si balla con la quinta edizione del "Mirror Summer Dance", una settimana che vedrà lezioni di danza con alcuni ballerini internazionali. Il 3 luglio, in piazza Umberto I, il concerto dell’orchestra fiati "Insieme per gli altri". Nella prima domenica di luglio prenderà il via anche la sesta edizione di Agorà Festival del Teatro – "S’illumina la piazza", una rassegna in quattro appuntamenti che culminerà in una premiazione finale da parte della giuria e del pubblico.

Tra gli eventi sportivi, il torneo di calcio a 7 "Cardonas Cup", dal 17 al 4 luglio al campo sportivo Cicaré, e poi dal 7 al 25 luglio la quarta edizione del "Dongi-Cup Appignano Summer Volley". L’estate di Appignano si chiuderà il 23 agosto con la suggestiva "Passeggiata a cavallo notturna". Con l’arrivo dell’autunno si aprirà l’attesissima 23° edizione di "Leguminaria", il 17, 18 e 19 ottobre, curata dalla Proloco che ospiterà la prima edizione del concorso pittorico nazionale "Biennale - PitturAppignano 2025.

"Appignano si prepara ad accogliere cittadini, visitatori e turisti con un’offerta artistica e sportiva di eventi e momenti di svago per tutte le età", dice il sindaco Mariano Calamita. "Vogliamo offrire un’esperienza unica che unisce arte, cultura, sport e gastronomia", ha invece affermato il vicesindaco Stefano Montecchiarini.