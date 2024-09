Estate sempre in prima linea: "La nostra attività non va in ferie. E per l’autunno check-up gratuiti"

La Croce Rossa non va in vacanza. C’è sempre. E anche quest’estate il comitato di Macerata ha messo in campo tante attività, dall’assistenza sanitaria per l’intera stagione dello Sferisterio (dal Macerata Opera Family tra maggio e giugno ai concerti di settembre) fino agli interventi in ambito sociale, di contrasto alla solitudine. E sta pensando al calendario della prossima stagione, a partire da un progetto di check-up gratuiti sul territorio.

Il presidente Raffaele Belogi, avvocato, volontario attivo dal 2003, annuncia le novità in cantiere e promuove il corso annuale per entrare nella grande famiglia della Croce Rossa, che partirà l’8 ottobre nella sede operativa in via Fausto Coppi, a Villa Potenza (per informazioni macerata@cri.it, 3346648355). La sezione maceratese conta 43 dipendenti e circa 700 volontari. Ma c’è sempre bisogno di rafforzare le fila dei volontari per portare avanti la missione di assistenza e soccorso. E si imparano nozioni che possono tornare molto utili nella quotidianità. "Le nostre attività sul fronte sociale, sanitario, di assistenza e aiuto alle famiglie, di formazione e prevenzione non va in ferie – afferma il presidente del comitato di Macerata Belogi -. Rispondiamo alle esigenze della popolazione. Ad esempio aiutiamo le persone che vivono sole, in particolare gli anziani, a fare la spesa soprattutto nel periodo di grande caldo, quando è più complicato uscire di casa e portare pesi. Non siamo dei "rider" che lasciano la spesa e se ne vanno. Il discorso è più profondo: le chiamiamo "carezze dell’anima". Ci fermiamo a casa della persona, parliamo, la accompagniamo in un percorso affinché comprenda che non è sola e può contare su di noi. Ad esempio tra fine ottobre e inizio novembre accompagniamo spesso chi non ha i mezzi o la possibilità di farlo a trovare i propri cari al cimitero. La solitudine è un’emergenza reale, e trasversale, anche da noi. La prevenzione, alleviando la sofferenza, non riguarda solo la malattia fisica". Poi la Cri in estate è impiegata nell’assistenza sanitaria alle varie feste e sagre del territorio; sul fronte giovani, c’è la possibilità di sottoporsi all’etilometro (come è avvenuto al festival Fermento di Treia) per potenziare la sicurezza sulle strade.

"Tra le novità in cantiere – anticipa Bellogi – stiamo pensando a check-up base, gratuiti, sul territorio, che possono andare dal semplice controllo di pressione e glicemia a qualcosa di più specifico come l’elettrocardiogramma. Stiamo studiando il progetto, che dovrebbe partire in autunno-inverno. Gran parte delle persone purtroppo tende spesso a trascurarsi, sia perché si va sempre di corsa , quindi per una questione di tempo, sia per disponibilità economica. È invece fondamentale sottoporsi ai controlli. Vorremmo quindi offrire questo servizio di monitoraggio gratuito".

Giovedì scorso, allo Sferisterio, sono stati celebrati i 160 anni di impegno e altruismo della Croce Rossa Italiana, con una festa in musica con Lui e gli Amici del Re (tribute band di Adriano Celentano) con Adolfo Sebastiani e la conduzione di Paolo Notari per sostenere una causa importante: il ricavato è stato devoluto alla Cri per continuare a supportare le proprie attività e aiutare chi ha più bisogno.