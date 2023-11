"Estate, tanti turisti. E il clima ci aiuta ancora"

CINGOLI

Sulla stagione turistica estiva di Cingoli, giudizi gratificanti in attesa dei numeri ufficiali. Angelo Bolletta, "Hotel tetto delle Marche-Ristorante dei Conti"), decano degli operatori del settore ricettivo, evidenzia la soddisfazione per le ottime risultanze. "Davvero una bella stagione – dice –, lunga per le favorevoli condizioni del tempo, supportata da un fitto calendario di manifestazioni che in qualche caso si sono svolte nella stessa data: non è facile coordinarle, ma sarebbe opportuno, anche se non è facile, che si possa evitare la concomitanza. Per esempio, nella stessa domenica si sono effettuati il Rally delle Marche e il campionato italiano Junior di motocross: al pieno e alle ulteriori richieste rimaste insoddisfatte, è poi seguito il vuoto. Abbiamo ospitato l’Ancona in ritiro, rinverdendo la tradizione dei soggiorni calcistici estivi e, con piacere, si è avuto un significativo, lodevole apporto in termini sinergici dai comuni vicini".

"Il movimento è stato senz’altro in crescita per l’interesse sempre crescente rivolto all’entroterra – spiega Alessandra Lo Giudice del bed & breakfast ‘Amor di lavanda’, che con ‘MeetMarche’ e Cna-turismo e commercio, supporta e promuove altre attrezzature ricettive –. Breve la permanenza, qui, ma intensa. Si è constatato che le Marche, Cingoli è al centro, offrono una sosta ideale per chi dal Nord Italia si sposta verso il sud. E il nostro territorio offre attrattive ad alta potenzialità".

Che l’offerta sia una componente importante, lo confermano i coniugi Diego Ciciliani e Claudia Branchesi, lui in cucina "creativa", lei in sala nel ristorante "Lo Smeraldo". "La stagione è andata molto bene, abbiamo constatato – precisa Diego – che offrire piatti tipici del territorio e anche altre specialità innovative, costituisce un binomio vincente". "Abbiamo investito nel lavoro cercando il nuovo nell’enogastronomia – sottolinea Claudia – quindi il prolungato periodo di bel tempo e i numerosi eventi organizzati dal Comune hanno propiziato il successo dell’estate cingolana". Nel successo ha avuto un ruolo rilevante anche il lago: su una sponda è in attività "La baia di Popeye" il chiosco-bar di cui sono proprietari e titolari Samuele Nardi e Cristina Pavani.

"Da metà giugno, una stagione veramente alla grande – sintetizza Samuele – con presenze in considerevole incremento". "Lo hanno favorito le nostre iniziative – aggiunge Cristina – quali il wind surf organizzato in collaborazione con un’associazione di Senigallia, l’area cani in cui accogliamo quelli portati dai proprietari che sostano per momenti di permanenza. Abbiamo constatato che il 70% della clientela, peraltro molto eterogenea e di provenienza europea, arriva con un cagnolino a cui sono dedicati uno spazio con adeguato nutrimento".